Romania, pe primul loc in UE la copii deveniti victime pe sosele. Peste 100 isi pierd viata anual

Romania este tara europeana cu cei mai multi copii ucisi in accidente rutiere. Peste 100 isi pierd viata anual in accidente rutiere, iar 450 sunt raniti grav. Numai in primele opt luni din acest an, in Capitala au avut loc 32 de accidente grave in care au fost implicati minori. Cauzele: fie copiii au traversat neregulamentar, fie soferii au circulat cu viteza. Institutii ale statului si-au unit fortele cu o asociatie ca sa le predea elevilor Educatie Rutiera, pentru a preveni astfel de tragedii. ... citeste toata stirea