Romania, pe primul loc in UE la intentia de vot in randul tinerilor pentru alegerile europarlamentare (Sondaj publicat de Comisia Europeana)

Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la intentia de vot in randul tinerilor pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, potrivit unui sondaj dat publicitatii de Comisia Europeana, citat de g4media.ro. 78% dintre cei intervievati din randul tinerilor cu varste intre 15 si 30 de ani spun ca vor merge sa voteze. Este cel mai mare procent inregistrat in randul celor 27 de tari UE, in timp ce media europeana este de 64%. De notat ca in unele tari europene, tinerii pot vota de la ... citește toată știrea