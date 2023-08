Traficul si consumul de cocaina in Romania au inregistrat cresteri semnificative in ultimii ani, dupa cum arata ultima analiza disponibila a Agentiei Nationale Antidrog (ANA) si cel mai recent raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) privind cocaina. Cocaina capturata pe teritoriul Romaniei in cursul anului 2021 a avut ca tari de origine/plecare Belgia, Ecuador, Franta, Italia, Olanda, Spania, Turcia si Marea Britanie, potrivit ANA.Canabisul si cocaina au o disponibilitate in crestere pe ... citeste toata stirea