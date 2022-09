Romania sta mai bine ca Ungaria la scumpirea alimentelor

In august, preturile din Romania s-au majorat cu 15,3%, iar scumpirea celor alimentare a fost de 18%. Potrivit INS, rata anuala a inflatiei din Romania a fost in august de 15,3%. Indicele din august a fost in Ungaria mai mare - 15,6%, scrie Napi Gazdasag, potrivit Rador.Preturile produselor nealimentare s-au majorat cu aproape 16%, in timp ce serviciile cu 8,2%. Pretul painii si al produselor de panificatie s-a majorat cu aproximativ 25%, legumele s-au scumpit cu 27%, iar cartofii cu 50%. ... citeste toata stirea