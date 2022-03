Romania sustine continuarea procesului educational al copiilor refugiatilor din Ucraina

Guvernul Romaniei a actionat exemplar sub toate aspectele, avand un raspuns extraordinar, urgent si concret la evolutia ostilitatilor determinate de razboiul declansat de Federatia Rusa in Ucraina. Pana acum, in aceasta luna de cand a izbucnit conflictul, statul roman a cheltuit 30,5 milioane de euro pentru a gestiona criza refugiatilor, in contextul in care peste 80.000 de cetateni ucrainieni au ramas pe teritoriul nostru.Din totalul refugiatilor ucrainieni care, cel putin deocamdata, s-au ... citeste toata stirea