Romania trece in aceasta noapte la ora de vara - ora 3.00 devine ora 4.00

Romania trece in noaptea de sambata spre duminica la ora de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00, astfel ca 31 martie va fi cea mai scurta zi din acest an.In noaptea de sambata spre duminica, ceasurile se dau inainte cu o ora, astfel ca ziua de duminica, 31 martie, va fi cea mai scurta din acest an. Masura va fi valabila pana in ultima duminica a lui octombrie, 27 octombrie, cand se face trecerea la ora de iarna.In Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932, intre 22 mai si ... citește toată știrea