Romania va avea un grup de lucru care sa se ocupe de prevenirea, pregatirea si raspunsul in situatii de urgenta, ca urmare a cutremurelor din Romania.Prim-ministrul Nicolae Ciuca a anuntat ca incepand de joi, 16 februarie, va fi constituit un grup interinstitutional de lucru, care se va afla sub directa sa coordonare, pregatit sa raspunda in situatii de urgenta. Decizia Prim-ministrului vine dupa ce in aceasta saptamana Romania a fost zguduita de un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara ... citeste toata stirea