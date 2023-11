"Se observa o incredere mai scazuta in Guvern si Parlament in 2023 comparativ cu 2013, situatia fiind perfect explicabila in conditiile in care evaluarea actuala este facuta dupa o perioada de crize succesive (pandemie, criza economica, dificultati sociale, schimbari de guverne) care au erodat increderea romanilor", afirma directorul INSCOP, Remus Stefureac.Armata este institutia in care romanii au cel mai ridicat nivel de incredere, 70.4% declarand ca au incredere mare si foarte mare in ... citeste toata stirea