Romanii care sufera de tulburare depresiva majora ar putea beneficia de tratament gratuit, dar si de acces mai usor la medicamente, in urma unui demers facut de Casa de Sanatate.Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) urmeaza sa introduca in lista programelor nationale de sanatate un subprogram nou, pentru ajutorarea bolnavilor cu tulburare depresiva majora.Masura se gaseste intr-un proiect de hotarare aflat in dezbatere publica la CNAS, iar romanii cu depresie majora ar putea avea ... citeste toata stirea