Romanii care si-au pierdut viata in strainatate, repatriati pe cheltuiala statului: ,,In limita a 5.000 de euro pentru fiecare persoana"

Cheltuielile pentru repatrierea cetatenilor romani decedati in strainatate, la cererea familiei, prevede ca statul roman va fi obligat sa suporte costurile, potrivit unui proiect de lege, adoptat marti, 8 octombrie. Acesta a fost trimis spre promulgare.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea obligatiei statului roman sa suporte, la cererea familiei, cheltuielile ocazionate de repatrierea cetatenilor romani decedati in strainatate, in limita a 5.000 de euro pentru fiecare ... citește toată știrea