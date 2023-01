Romanii care solicita carte electronica de identitate vor primi si o mapa virtuala. Ce date vor fi stocate in aceasta

Romanii care solicita carte electronica de identitate vor primi si o mapa virtuala, adica o biblioteca digitala in care vor fi stocate diverse documente scanate aduse in original de fiecare persoana in parte, acestea putand fi ulterior accesate automat de autoritati.Astfel, din vara anului 2023, simultan cu introducerea la nivel national a cartii electronice de identitate (CEI), oamenii vor avea la dispozitie un instrument care, teoretic, poate reduce birocratia la ghiseele institutiilor ... citeste toata stirea