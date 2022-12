Romanii indemnati subtil sa boicoteze Austria si sa nu mearga la schi

Ministrul Turismului le cere romanilor sa nu mearga la schi in Austria, dupa ce oficialii de la Viena au spus ca se opun intrarii Romaniei in Schenghen.Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a explicat ca anula sunt 370.000 de romani care merg in vacante in Austria. Acesta a spus ca sunt si alte destinatii frumoase."Media numarului de turisti romani in Austria este de 370.000. Anul trecut au fost doar 290.000, dar vorbim de un an cu restrictii. Prin comparatie, numarul de turisti care vin din ... citeste toata stirea