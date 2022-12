Romanii, ingrijorati de posibila extindere a razboiului din Ucraina in tara noastra. Care este increderea romanilor fata de Armata Romaniei

Romanii par sa fie tot mai ingrijorati de extinderea razboiului din Ucraina spre tara noastra, potrivit unui sondaj de opinie publicat zilele trecute. Conform informatiilor extrase in urma sondajului, 65% dintre cei intervievati considera ca razboiul Rusiei din Ucraina se poate extinde oricand in tara noastra, chiar daca la inceputul lunii, ministrul Apararii sustinea ca Romania "nu se teme de un atac rusesc".Principalele ingrijorari si temeri ale romanilorExtinderea in Romania a razboiului pe ... citeste toata stirea