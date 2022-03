Romanii intre anumite varste vor fi inclusi in rezerva generala, in caz de razboi. Ce inseamna acest lucru

Barbatii intre 18 si 60 de ani vor fi inclusi in rezerva generala, in caz de razboi, conform unui proiect de lege aflat deja pe circuitul de avizare. Ministrul Apararii, Vasile Dancu, a confirmat proiectul.Proiectul vizeaza inclusiv instaurarea situatiei de criza, care se poate face la propunerea ministrului Apararii, cu avizul premierului, ulterior fiind nevoie si de o decizie in Consiliul Suprem de Aparare al Tarii.In cazul unui razboi, pot fi inrolati in armata si barbatii cu varste ... citeste toata stirea