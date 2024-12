Romanii, obligati sa-si recicleze hainele vechi de la 1 ianuarie! Deseurile textile nu mai pot fi aruncate la ghena de gunoi

Incepand cu 1 ianuarie 2025, Romania va introduce un sistem de colectare separata a hainelor vechi, aliniindu-se astfel directivelor Uniunii Europene privind economia circulara si reducerea poluarii textile. Aceasta masura vine in contextul in care tara noastra se afla printre cele mai poluante state europene in ceea ce priveste gestionarea deseurilor textile.Lipsa unei infrastructuri adecvate de colectare, sortare si reciclare a hainelor face ca majoritatea acestora sa fie aruncate la gunoi, ... citește toată știrea