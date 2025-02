Romanii, pasibili de inchisoare daca nu raspund somatiilor de la ANAF. Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial

Reguli noi in relatia contribuabililor cu Fiscul. Acum se pot trimite si somatii. Iar cei care nu raspund risca inclusiv pedeapsa cu inchisoare. Noile reguli vin dupa ce ANAF a publicat in Monitorul Oficial un ordin care schimba legislatia in privinta Directiei Generale Antifrauda Fiscala, transmite digi24.ro.Pana in prezent, romanii care nu raspundeau la "invitatie" primeau ulterior o somatie, Insa, prin noul document, cei vizati vor trebui sa se prezinte la sediul institutiei."Din ... citește toată știrea