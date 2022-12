Romanii primesc inca trei zile libere in 2023. Vezi cand pica si care sunt acestea

Un alt proiect de hotarare ce se afla pe ordinea de zi a sedintei de astazi, 28 decembrie, a Guvernului stabileste ca in 2023 vom avea mai multe zile libere in plus fata de cele prevazute dea in Codul Muncii. Inca trei zile libere sunt gata sa intre in calendarul romanilor.23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023, zile libere in 2023Astfel, potrivit documentului, 23 ianuarie (luni), 2 iunie (vineri) si 14 august (luni) 2023 vor fi declarate zile libere. Masura a fost luata deoarece acestea se ... citeste toata stirea