Romanii vor putea calatori in SUA fara viza. Cum evolueaza Romania in clasamentul celor mai puternice pasapoarte din lume?

Romania va urca o treapta, de pe locul 7 pe 6, in clasamentul celor mai puternice pasapoarte din lume, dupa ce tara noastra a intrat in programul Visa Waver, iar romanii vor avea acces in Statele Unite ale Americii fara viza, conform datelor din clasamentului passportindex.org., citate de Economedia In acest ranking, mai multe tari sunt pe acelasi loc, cu indicatori egali, iar Romania se afla in aceeasi categorie cu Japonia, Slovenia, Letonia, Noua Zeelanda si Lichtenstein. Alte 24 de tari se ... citește toată știrea