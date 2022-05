Romanii vor putea obtine mai usor viza in Statele Unite, pentru o sedere temporara

Multi romani isi doresc sa ajunga in "tara tuturor posibilitatilor", fie pentru o vacanta, fie pentru o scurta sedere, insa, majoritatea nu stiu ce pasi trebuie sa urmeze pentru a ajunge in Statele Unite ale Americii. Ce e cer, este ca in QSUA nu putem ajunge decat cu o viza. Ministerul Afacerilor Externe ne promite un document online care sa ne usureze accederea spre aceasta viza.Romanii pot obtine viza pentru SUA de doua ori mai repede Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a elaborat si pune ... citeste toata stirea