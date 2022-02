"Romeo si Julieta" din secolul al XV-lea, gasiti in curtea unei manastiri din Cluj-Napoca. Motivul pentru care povestea lor de dragoste s-a sfarsit tragic

Scheletele a doi indragostiti care se tineau de mana au fost scoase la lumina de arheologii clujeni, acum cativa ani, in curtea unei foste manastiri dominicane din oras. Cei doi au murit in urma cu aproximativ 500-600 de ani, iar povestea lor asteapta inca sa fie scoasa la lumina. Arheologii au descoperit in curtea unuia dintre cele mai importante monumente ecleziastice medievale ale Clujului si Romaniei, fosta manastire Dominicana, in care acum se afla Liceul de Muzica, doua schelete aflate in ... citeste toata stirea