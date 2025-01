Romfilatelia introduce in circulatie maine emisiunea aniversara Anul Cardinal Iuliu Hossu

Romfilatelia introduce in circulatie maine 29 ianuarie emisiunea aniversara Anul Cardinal Iuliu Hossu, care marcheaza si 140 de ani de la nasterea celui care a citit in fata Marii Adunari de la Alba Iulia, Declaratia Unirii Ardealului cu Regatul Romaniei, la 1 decembrie 1918.Emisiunea este compusa din o marca postala, o colita filatelica dantelata si un plic "prima zi". Marca postala - cu valoarea nominala de 8 lei - reproduce un portret al episcopului Iuliu Hossu, iar colita filatelica are ... citește toată știrea