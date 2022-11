Romsilva vinde 30 de mii de pomi de Craciun, in sezonul sarbatorilor de iarna. Pretul e de 15 lei!

Peste 30 de mii de pomi de Craciun sunt oferiti spre vanzare de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, prin unitatile sale teritoriale, pentru sezonul sarbatorilor de iarna.Din cei 30.594 de pomi de Craciun pusi pe piata prin intermediul ocoalelor silvice de stat, 21.814 bucati, adica aproape 75%, sunt produsi in pepinierele silvice ale Romsilva, in cadrul unor culturi specializate, iar 8.780 provin din lucrari silvice autorizate, in urma carora se extrag exemplarele din regenerarile ... citeste toata stirea