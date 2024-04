Rosiile oltenesti vandute la Cluj sunt din Italia. Un istoric in gastronomie ii critica pe taranii necinstiti: "Nu pot accepta sa fiu mintit" - FOTO

Istoricul in gastronomie, Mircea Groza, a relatat cum au incercat sa il pacaleasca taranii cu rosii oltenesti, care de fapt sunt din Italia. Acesta cunoaste foarte bine piata si spune ca in depozitele din Cluj e plin de rosii din "afara" la pretul de 9 lei, care ajung la 35 de lei pe gheretele din piata."ROSII OLTENESTI"Noi le-am zis asa in vremea cand le gaseam in pietele din Ardeal aduse chiar de olteni, ei fiind producatorii. Asta era dupa 2000...Nu le gaseai inainte de luna iulie. Erau ... citește toată știrea