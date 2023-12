Neamurile lui Chereches risca sa ajunga, pe rand, la inchisoare. Fie ca au incercat mituirea judecatoarei din Cluj, din dosarul lui, sau l-au ajutat sa fuga din tara, cu totii vor ajunge in fata procurorilor.Cele mai recente perchezitii facute de anchetatori, in scandalul Chereches, la o saptamana dupa fuga din tara a primarului Catalin Chereches, au fost in casa secretarei acestuia, a matusii edilului, precum si la casa de vacanta a lui Chereches din Firiza Blidari, scrie Antena 3 CNN. ... citeste toata stirea