Rugaciunea profesorului clujean Marius Balo, inchis 8 ani pe nedrept in inchisoarea ca o cusca din China

Profesorul clujean Marius Balo, inchis timp de 8 ani pe nedrept in China, a povestit despre trairile pe care le-a avut si rugaciunea care l-a tinut puternic.Balo a fost eliberat din 27 martie, dar acum este blocat in Shanghai, de unde nu poate pleca pentru ca este lockdown COVID."Va scriu din nou din Shanghai. Pe 27 martie, am fost scos dintr-o cusca si apoi ferecat intr-o alta. Aceasta din urma ce-i drept e mai frumoasa: are cearceafuri albe apretate, cabina de dus si mic dejun inclus, pe ... citeste toata stirea