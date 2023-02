Rupt de beat, a amenintat o vanzatoare si a spart un geam al Cooperativei din Baisoara, a fost condamnat la inchisoare cu executarepentru amenintare si distrugere

Un clujean de 21 de ani care, rupt de beat, a amenintat o vanzatoare si a spart un geam al Cooperativei din Baisoara, a fost condamnat la inchisoare cu executare, sase luni pentru amenintare si distrugere.Fapta s-a petrecut in 6 aprilie 2021, seara in jurul orei 18, cand inculpatul, un tanar de 21 de ani care avea deja la activ mai multe condamnari cu suspendare, aflat in stare avansata de ebrietate, s-a deplasat la cooperativa de consum Baisoara, intrand in incinta acesteia cu tigara aprinsa ... citeste toata stirea