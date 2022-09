Rupt de beat, a condus o autoutilitara fara permis de conducere dupa care a adormit in sant, condamnat la inchisoare cu executare

Un barbat care a provocat un accident in urma cu patru ani dupa ce s-a urcat beat la volanul unei autoutilitare, desi nu avea permis de conducere, a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru trei infractiuni - conducere fara permis, conducere sub influenta alcoolului si furt in scop de folosinta. Dupa ce a bagat duba intr-un sant, acesta a tras un pui de somn in vegetatia de pe marginea drumului, fiind trezit de politisti.Faptele s-au petrecut in 11 august 2018, cand un barbat de 33 ... citeste toata stirea