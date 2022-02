Rupt de beat la volan in centrul Clujului, soferul a fost retinut de politisti

Politistii din Cluj au retinut pentru 24 de ore un barbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.Ieri seara in jurul orei 21.30 politistii l-au depistat pe sofer in timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Paris din Cluj-Napoca. Fiind testat cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o concentratie de 1,30 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus ... citeste toata stirea