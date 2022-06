Rusalii 2022: La Cluj-Napoca are loc o URIASA procesiune religioasa pe strazile orasului

Clujenii sunt invitati sa participe duminica, 12 iunie 2022, la traditionala Procesiune de Rusalii organizata in centrul municipiului Cluj-Napoca, dupa o intrerupere de doi ani. Evenimentul continua o veche traditie din Ardeal ce are in centrul ei rugaciunea pentru mediul inconjurator si pentru roadele pamantului, la sarbatoarea Pogorarii Duhului Sfant.Evenimentul se va desfasura dupa urmatorul program:Incepand cu ora 17.00, pe platoul din fata Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea