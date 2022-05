Rusia a anuntat ca fortele sale au simulat lovituri de rachete cu capacitate nucleara

Rusia a anuntat miercuri ca fortele sale au simulat lovituri de rachete cu capacitate nucleara in enclava vestica Kaliningrad, pe fondul campaniei militare a Moscovei in Ucraina, conform AFP, transmite news.ro.Anuntul a venit in cea de-a 70-a zi a interventiei militare a Moscovei in Ucraina, cu mii de morti si cu peste 13 milioane stramutate in cea mai grava criza a refugiatilor din Europa de la al Doilea Razboi Mondial.Dupa ce a trimis trupe in Ucraina la sfarsitul lunii februarie, ... citeste toata stirea