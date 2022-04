Rusia avertizeaza asupra riscului de izbucnire a unui razboi mondial: "Pericolul este grav, este real, nu putem sa-l subestimam"

Rusia a asigurat luni ca vrea sa continue negocierile de pace cu Ucraina, avertizand asupra pericolului "real" ca acest conflict sa degenereze in al Treilea Razboi Mondial, a doua zi dupa vizita ministrilor americani la Kiev, scrie AFP, potrivit news.ro.In timp ce armata rusa afirma ca a lovit luni in jur de 100 de tinte in Ucraina, inclusiv instalatii feroviare in centrul tarii, seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov l-a acuzat pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca "s-a prefacut" ca ... citeste toata stirea