Rusia va pierde razboiul economic cu restul lumii: "La nivelul UE n-am vazut asa ceva"

Profesor universitar si cercetator in macroeconomie si economie circulara la UBB Cluj, Flavius Rovinaru explica la ce deznodamant ar trebui sa ne asteptam in razboiul economic dintre Rusia si tarile UE si SUA, dar si care sunt semnele recesiunii in Romania si cum pot fi limitate efectele Razboiul economic dintre Rusia si tarile Uniunii Europene s-a intetit odata cu anuntul privind introducerea unor noi sanctiuni impotriva tarii care a invadat Ucraina. E un razboi cu pierderi grele de ambele ... citeste toata stirea