Rusine! O zona din Cluj-Napoca, frecventata de multi turisti, a fost transformata in toaleta publica; ,,Isi fac nevoile pe bancile din statia de autobuz"

Clujenii reclama ca problema neplacuta din zona Garii Cluj-Napoca devine din ce in ce mai mare.Desi este unul dintre cele mai importante puncte de intrare in oras, fiind locul prin care multi turisti ajung in Cluj, spatiul arata si miroase jalnic.De luni bune cei care locuiesc aici dar sustin ca diferiti indivizi, multi dintre ei fara adapost, fac mizerie si galagie. Clujenii mentioneaza ca acesti oameni isi fac nevoile pe unde apuca, beau fara nicio problema in public iar politia ignora ... citește toată știrea