Rusoaica urmarita de INTERPOL, care a fost retinuta la vama Siret, se afla inca in Romania. Extradarea se va judeca in Suceava

Tanara de cetatenie rusa acuzata de un tribunal cecen de legaturi cu organizatii considerate de Federatia Rusa drept teroriste si prinsa la intrarea in Romania este in mainile unor judecatori de la Curtea de Apel Suceava.Magistratii de acolo sunt cei pusi sa judece extradarea ei la Groznii - dupa ce femeia a fost retinuta, in Vama din Siret, intr-un autobuz cu refugiati. In ultimele luni, femeia a trait in Ucraina, dupa ce, spune ea, a fugit din Cecenia, de teama regimului dictatorial, al lui ... citeste toata stirea