Ruta feroviara Cluj-Napoca - Sighetu Marmatiei ramane deschisa! CFR SA a facut anuntul dupa ce ceferistii au anuntat miting de protest

Dupa ce ceferistii au anuntat ca organizeaza un miting de protest in fata sediului Guvernului prin care se doreste, pe langa altele, si salvare rutei Salva - Viseu de Jos - Sighetu Marmatiei, CFR SA a transmis ca ruta o sa fie salvata.Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza asupra faptului ca, in cursul anului 2025, pe sectia de circulatie Salva - Viseu de Jos - Sighetu Marmatiei vor circula 5 perechi de trenuri, in relatia Cluj Napoca - Beclean pe Somes - Salva - Viseu de Jos - ... citește toată știrea