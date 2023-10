Anchetatorii din Constanta spun ca Laura Rosca a murit prin "asfixia mecanica prin inec, fara urme de violenta".Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Madalina-Sorina Vlangar, a declarat ca Laura Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, a murit inecata. Rezultatul probelor toxicologice nu este gata, iar anchetatorii iau in calcul fie un act suicidal, fie un accident, avand in vedere ca marea era agitata in acea zi, iar salvamarii arborasera steagul rosu."La data de 28 septembrie, la ... citeste toata stirea