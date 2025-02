S-a depasit orice limita! Clujenii cer masuri urgente impotriva soferilor vitezomani: "Sunt unii care trec ca racheta"

Locuitorii din satul Feleacu solicita autoritatilor clujene montarea de limitatoare de viteza pe strazi, in conditiile in care soferii circula cu viteze periculoase.Nemultumirile vin in urma incidentelor rutiere si lipsa masurilor pentru reducerea riscurilor. Mai mult, unii clujeni si-au pierdut animelele de companie din cauza soferilor vitezomani."Acesta ar fi cel mai bun lucru. Si pentru bietele animalute, dar si pentru copii. Nu avem trotuare si copiii sunt nevoiti sa umble pe sosea ... citește toată știrea