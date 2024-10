S-a deschis circulatia rutiera pe strada Uliului din Cluj! Emil Boc: "Locuitorii pot sa revina la normalitate in privinta traficului rutier"

Primarul municipiului Cluj-Napoca a anuntat ca incepand de vineri, 4 octombrie 2024, se redeschis circulatia rutiera pe strada Uliului. Edilul a facut anuntul chiar de pe strada care, in luna mai a acestui an, a fost puternic afectata de o alunecare de teren, in urma careia drumul s-a surpat.Pentru consolidarea strazii a fost nevoie de o investitie de 5 milioane de lei din bugetul local.In cele din urma, dupa trei luni de lucrari, versantul a fost stabilizat prin amplasarea a 60 de piloti ... citește toată știrea