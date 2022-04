S-a deschis parcul din capatul Clujului, mai mare decat parcul central."Padurea clujenilor", parcul amenajat pe 21 de hectare in capatul cartierului Iris din Cluj-Napoca, a fost deschis, a anuntat primarul Emil Boc. Are 21 de hectare, mai mare decat Parcul Central "Simion Barnutiu", si e situat pe Bulevardul Muncii.Parcul are o zona de belvedere, una de gradina urbana si o alta cu facilitati sportive inclusiv cu tiroliana cu traseu de aproximativ 200 demetri. "In parc predomina zonele ... citeste toata stirea