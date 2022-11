S-a deschis Targul de Craciun din Cluj

Cu umbrele, sute de clujeni au participat in seara zilei de 18 noiembrie la deschiderea Targului de Craciun, in Piata Unirii din centrul orasului.Tot aseara a fost aprins si iluminatul festiv, de catre copii. La eveniment a participat si primarul Emil Boc.Dupa ceremonia simbolica care a marcat startul Sarbatorilor de Iarna, in Piata Unirii a concertat trupa Voltaj.Anul acesta, la intrarea in targ, exista si inscriptii in limba maghiara, insa initiativa civica Musai-Muszaj reclama ca ... citeste toata stirea