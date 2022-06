S-a deschis un muzeu nou la Cluj, ieri, organizatorii spun ca e "cel mai ciudat muzeu din tara".E vorba de un muzeu cu instalatii steampunk. "O parte din decor va fi permanenta, totusi am dori sa cumparam sau inchiriem obiecte de la artisti din intreaga lume", arata acestia. Ideea este sa schimbam majoritatea continutului la fiecare 3-4 luni. Suntem pregatiti sa cumparam creatii, dar am dori in principal sa le inchiriem. Astfel, putem sprijini artistii si prezenta lucrarile lor vizitatorilor ... citeste toata stirea