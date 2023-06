Centrul public pentru tratarea dependetilor de droguri, propus de consilierii USR si asumat de primarul Emil Boc in bugetul pe 2023 se va construi pe Valea Garbaului. Primaria a indentificat un teren liber de sarcini de circa 1 hectar pe care l-a inscris in cartea funciara si l-a declarat bun de interes public local, prin votul consilierilor, la sedinta din 16 iunie. De proiect se va ocupa Directia de Asistenta sociala a Primariei iar in prima faza se va face studiul de fezabilitate si cel ... citeste toata stirea