S-a incheiat la Cluj renumararea voturilor pentru alegerile prezidentiale. Ce diferente s-au constatat

Renumararea voturilor pentru turul 1 al alegerilor prezidentiale s-a incheiat la Cluj. Conform reprezentantilor BEJ nu au fost semnalate erori semnificative.Au existat doar mici erori umane, 1-3 voturi in plus sau in minus sau buletine de vot pe care s-a luat tusul de pe alte buletine, dar nimic ce sa afecteze decisiv numarul de voturi ... citește toată știrea