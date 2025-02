S-a incheiat perioada de aur la Cluj? Peste 1.100 de firme si-au suspendat activitatea in 2024

Clujul se numara printre judetele cu cele mai multe firme care si-au suspendat activitatea in anul 2024!Concret, 1.162 de firme si-au suspendat activitatea in anul precedent, cu aproape 10% mai multe decat in 2023.La nivel national, numarul a fost de 18.716, in crestere cu 14,58% comparativ cu anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Unde au fost cele mai multe firme care si-au suspendat activitatile in 2024?Cele mai multe companii care ... citește toată știrea