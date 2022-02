S-a incheiat vizita presedintelui la Cluj. Iohannis vrea sa se mai achizitioneze avioane "de ultima generatie" F-35

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la baza aeriana din Campia Turzii, ca, in procesul de modernizare a Fortelor Aeriene, Romania are in vedere achizitionarea de avioane "de ultima generatie" F-35.Seful statului a fost prezent astazi, 2 februarie, intr-o vizita la Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, unde au fost realizate investitii."In ceea ce ne priveste, Romania este hotarata sa-si dezvolte si sa-si modernizeze in continuare capabilitatile militare, ... citeste toata stirea