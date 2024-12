S-a intensificat vanzarea ilegala de petarde la colt de bloc in Cluj, dar si controalele, zeci de kilograme confiscate doar ieri

S-a intensificat vanzarea ilegala de articole pirotehnice la colt de bloc in Cluj, doar ieri s-au facut 15 de controale in Cluj-Napoca si Floresti, in piata Marasti din Cluj-Napoca un tanar de 22 de ani vindea 20 de kilograme de articole pirotehnice de 2.200 de lei, adica peste 500 de euro, a ramas fara ele.Totodata tanarului i s-a intocmit dosar penal pentru infractiunea de "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept". De asemenea, in cadrul Planului "Fireworks", ... citește toată știrea