S-a luat cu mainile de cap! Un mester i-a montat unui clujean gresie cu rosturi de un centimetru. Cine are dreptate? - FOTO

O lucrare facuta de un mester in Floresti l-a determinat pe beneficiar sa relateze cazul public."Lucrare de 200 lei mp efectuata de Dodo Adrian Dodo construct. Acest meserias sustine ca intre gresie si faianta trebuie lasat rost de dilatare de 1 cm, in care trebuie silicon. Are dreptate sau gresia trebuie sa intre sub faianta? Este vorba si de zona de dus", a relatat Marian, pe un grup din Floresti."Marian, imi pare rau sa iti spun. E total ... citeste toata stirea