Un versant de stanci s-a prabusit in apropiere de lacul Tarnita.In cursul zilei de marti, 13 iunie, dispeceratul ISU Cluj a coordonat actiunile de eliberarea DJ 107P in urma prabusirii peste drum a mai multor pietre dintr-un versant de pe marginea drumului, in apropiere de lacul Tarnita.La fata locului au actionat un echipaj de pompieri cu o autospeciala, din cadrul Garzii de Interventie Gilau, un echipaj de politie si ... citeste toata stirea