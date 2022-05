S-a prelungit perioada de Autorecenzare

Datorita numarului crescut de cereri de autorecenzare, aceasta faza a Recensamantului Populatiei si Locuintelor se prelungeste pana in data de 27 mai 2022.Noul calendar al etapelor de colectare a datelor este:a... 15 martie - 27 mai 2022 - autorecenzare;a... 31 mai - 17 iulie 2022 - recenzarea prin interviu fata in fata.Astfel, pana in 26 mai puteti completa chestionarul de recensamant online sau asistat la sediul Primariei.Puteti beneficia de autorecenzare asistata de ... citeste toata stirea