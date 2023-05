In urma cu cateva zile, edilul Boc se lauda cu faptul ca strada Dragalina va fi redata spre circulatie chiar inainte de termenul anuntat initial."Pana in 20 mai se va redeschide traficul pe strada General Dragalina. Multumesc tuturor celor implicati pentru efortul de a deschide circulatia cu mult inainte de termenul anuntat initial - 15 iunie", a declarat primarul primarul atunci.Astazi, 17 mai, clujenii au reinceput sa circule pe strada a caror lucrari au cauzat haos in traficul orasului.In ... citeste toata stirea